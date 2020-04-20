Euro
7.54
Dolar
6.94
BIST 100
98,945.88
Altın
1,696.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular başladı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım programının 3'üncü fazı için başvuruların e-Devlet üzerinden başladığını bildirdi.

Özcan Yıldırım   | 20.04.2020
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular başladı

Ankara

Bakan Selçuk, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Sosyal Destek Programına T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti.

Cumartesi ve pazar günleri ise sınırlama olmaksızın herkesin başvurabileceğini kaydeden Selçuk, paylaşımında "#BirlikteBaşaracağız" etiketini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da 5 Türk Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Daha en kötüsünü görmedik
Arap ülkelerinde ramazan ayı için Kovid-19 tedbirleri alınıyor
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 383 kişi öldü
Irak’taki Türk vatandaşlarının yurda dönüşleri devam ediyor

Benzer haberler

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular başladı

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 352 milyon 880 bin liralık ek kaynak

Bakan Selçuk: 2 milyon 700 bin çalışanımız için kısa çalışma ödeneği başvurusu aldık

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan Gamze Pala açıklaması

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan Gamze Pala açıklaması
1177 liralık ücret desteğinden yararlananlar GSS'li sayılacak

1177 liralık ücret desteğinden yararlananlar GSS'li sayılacak
Bakan Selçuk: Huzurevlerimize 64 milyon lira ödenek gönderdik

Bakan Selçuk: Huzurevlerimize 64 milyon lira ödenek gönderdik