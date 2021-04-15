Ahmet Şık hakkında dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında Boğaziçi eylemleri sırasındaki "sokağa çıkın" çağrısından dolayı dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlayarak Adalet Bakanlığına gönderdi.
Ankara
Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın, Boğaziçi Üniversitesindeki eylemler sırasında yaptığı açıklamaları "suç işlemek için alenen tahrik" suçu kapsamında değerlendirdi.
Başsavcılık, Şık hakkında dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırladığı fezlekeyi, TBMM'ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderdi.
TBMM'de önce Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyonda ele alınacak fezleke, Genel Kurulun gündemine getirilmesi halinde karara bağlanacak.
Soruşturma 5 Nisan'da başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 Nisan 2021'de, Ahmet Şık hakkında soruşturma başlatmıştı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında, İstanbul Milletvekili Şık'ın, "Boğaziçi protestolarını bahane ederek, 'bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın' çağrısında bulunduğuna dair haberler yapıldığı" belirtilmiş, bunun üzerine, Şık, hakkında TCK 214. Maddesi kapsamında "suç işlemek için alenen tahrik" suçundan soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.