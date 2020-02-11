AFAD depremzedeler ile Suriye sınırına 10 tır çadır gönderdi

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AFAD'ın Düzce deposundan depremzedeler ile Suriye sınırına 10 tır çadır gönderildi

AFAD'a bağlı Düzce Bölgesel Afet Lojistik Deposu'ndan Elazığ ile Malatya'daki depremzedelere ve Suriye sınırına toplam 10 tır çadır gönderildi.

Yavuz Emrah Sever   | 11.02.2020
AFAD'ın Düzce deposundan depremzedeler ile Suriye sınırına 10 tır çadır gönderildi Fotoğraf: Yavuz Emrah Sever /AA

Düzce

AFAD'ın Düzce deposundan depremzedeler ile Suriye sınırına 10 tır çadır gönderildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) bağlı Düzce Bölgesel Afet Lojistik Deposu'ndan Elazığ ile Malatya'daki depremzedelere ve Suriye sınırına toplam 10 tır çadır gönderildi. ( Yavuz Emrah Sever - Anadolu Ajansı )                            

Elazığ merkezli 24 Ocak'taki 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenenlere ulaştırılmak üzere Düzce deposundan 8 tır çadır, bölgeye sevk edildi. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığ (AFAD) Düzce İl Müdürlüğü binasının bahçesindeki depodan 28 metrekare büyüklüğündeki 588 adet çadırın yüklendiği tırlar, Diyarbakır AFAD Bölgesel Afet Lojistik Deposu'na doğru yola çıktı.

Öte yandan 16,5 metrekare büyüklüğündeki 272 adet çadır ise Suriye sınırına ulaştırılmak üzere 2 tıra yüklendi. Tırlar, çadırları Adana AFAD Bölgesel Afet Lojistik Deposu'na götürmek üzere bölgeye hareket etti.

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