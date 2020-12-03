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Adliyelere ve istinaf mahkemelerine girişte 'HES kodu' şartı getirildi

Adalet Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında adliyelere ve istinaf mahkemelerine HES koduyla giriş yapılması şartı getirildi, uygulama bugün itibarıyla başladı.

Kemal Karadağ   | 03.12.2020
Adliyelere ve istinaf mahkemelerine girişte 'HES kodu' şartı getirildi

Ankara

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda adliyelerde ve yargı teşkilatlarında uyguladığı Kovid-19 önlemlerine yenisini ekledi.

Adalet Bakanlığınca Cumhuriyet başsavcılıklarına, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerine gönderilen yazıda, adliyelere ve istinaf mahkemelerine HES koduyla giriş yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Yazı çerçevesinde, HES koduyla giriş uygulaması bugün itibarıyla başlatıldı.

Uygulama doğrultusunda adliye ve istinaf mahkemelerine girişte HES kodu sorgulaması yapılacak. Ayrıca adliye ve istinaf mahkemelerinde yeni uygulama için ek personel görevlendirilecek, HES kodu olmayan vatandaşlara görevliler yardımcı olacak.

Bakanlığın bugüne kadar aldığı tedbirler

Öte yandan Bakanlık, Adalet Hizmetlerinde Yeni Çalışma Esasları Kılavuzunu hazırlayarak tüm mahkemelere, başsavcılıklara ve icra müdürlüklerine göndermişti.

Kılavuz kapsamında, adliyelere maskesi olmayanların alınmaması, herhangi bir işlemi olduğunu ispat etmeyenlerin girişine izin verilmemesi, giriş kapılarında ateş ölçümü yapılarak, ateşi 38 dereceyi geçenlerin içeri alınmayıp sağlık kurumuna yönlendirilmesi sağlanmıştı.

Adliyedeki insan sirkülasyonunu kontrol altında tutmak için aynı anda 10 metrekareye bir kişi bulunacak şekilde giriş izni verilmesi, güvenlik personeli ve ön büro çalışanlarının tıbbi maske ve koruyucu gözlük kullanması, hakimler, savcılar, avukatlar ve personelin maske kullanması, ön büroların mümkün olduğu ölçüde dış mekanlarda konumlandırılması, mahkeme ve Cumhuriyet savcılığı kalemleri, ön bürolar ve icra dairelerinin cam veya şeffaf bölmelerle kapatılması ve bu alanların temizliklerinin her gün yapılması kararlaştırılmıştı.

Duruşma salonları, kalem odaları ile icra dairelerinde çalışma düzeninin 4 metrekareye bir personel düşecek şekilde planlanması, duruşmaların haftanın her gününe ve gün içine yayılmasını sağlayacak düzenlemelerin yapılması, Cumhuriyet savcılıklarına müracaatta sanık, tanık, müşteki gibi kişilerin sıra beklememesi için aralarında yeterli zaman aralığı bulundurulması ve bu işlemlerde sosyal mesafeye uyulması, gerekli zemin işaretlerinin yapılması uygulamaları hayata geçirilmişti. 

Ortak alanlarda gerekli düzenlemelerin yapılması, adliye içinde ve otopsi, olay yeri inceleme, keşif ve icra gibi iş ve işlemlerde hakim, Cumhuriyet savcıları ve personel için önlük, maske, koruyucu gözlük, eldiven gibi malzemelerin hazır bulundurulması, adliyelerde merkezi havalandırma sistemleri kullanılmaması, duruşma salonlarının havalandırılması, mahkeme ve icra işlemlerinde harç masrafı ve diğer ödemelerin EFT, havale gibi yöntemlerle yaptırılması, UYAP ve SEGBİS kullanımının yaygınlaştırılması istenmişti.

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