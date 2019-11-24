Adana'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Adana'nın Kozan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 16.33'te merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntı, 11,25 kilometre derinlikte gerçekleşti.
"Olumsuz ve sıkıntılı bir durum yok"
Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, saat 16.33'te meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremle ilgili kendilerine yansıyan herhangi bir olumsuz ve sıkıntılı bir durum olmadığını belirtti.
Gürçam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından jandarma ve ilgililerle görüştüğünü belirtti.
Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Gürçam, "Şu ana kadar bize yansıyan herhangi bir olumsuz ve sıkıntılı bir durum yok. Ekiplerle irtibatımız devam ediyor. Geçmiş olsun." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.