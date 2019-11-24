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Ankara'da içme suyu 12 gün Kızılırmak ve ilave hatlardan sağlanacak

Başkentin içme suyu, Çamlıdere Barajı su hattında meydana gelen arıza nedeniyle 12 gün Kızılırmak'tan ve ilave hatlardan temin edilecek.

Muhammed Ali Toruntay   | 24.11.2019
Ankara'da içme suyu 12 gün Kızılırmak ve ilave hatlardan sağlanacak

Ankara

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresinden (ASKİ) yapılan yazılı açıklamada, Çamlıdere Barajı çıkış tünelinde meydana gelen arıza nedeniyle yarından itibaren kademeli olarak Kesikköprü Barajı hatlarının devreye alınacağı belirtildi.

Arızanın 12 günde giderilmesinin planlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu süre içinde şehre verilen suyun en fazla yüzde 40'ı Kızılırmak'tan (Kesikköprü Barajı), kalanı ise Akyar, Eğrekkaya, Kurtboğazı, Kavşakkaya ve Çubuk-2 barajlarından karşılanacaktır. Verilecek su, Türk ve dünya içme ve kullanma suyu kalite standartlarına uygun olup güvenle tüketilebilir niteliktedir."

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