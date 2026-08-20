İstanbul'da yılın ilk 7 ayında 82 bin 582 toplu taşıma aracına yönelik para cezası İstanbul'da polis ekiplerince toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan denetimlerde, 1 Ocak-31 Temmuz tarihleri arasında 3 bin 692 özel halk otobüsü ile 78 bin 890 minibüs ve sürücülerine ilişkin idari para cezası uygulandı.