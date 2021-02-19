Adana merkezli 11 ilde nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet soruşturması kapsamında 41 gözaltı
Adana merkezli 11 ilde nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 46 şüpheliden 41'i yakalandı.
Adana
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, usulsüz reçete yazılarak haksız kazanç sağlandığı ve kamu zararına sebebiyet verildiği, kanser hastalarının tedavisi için kullanılması gereken ilaçların hastalar için kullanılmayıp Azerbaycan, Suriye, İran ve Irak'a satılmaya çalışıldığı, yeşil reçeteye tabi uyuşturucu özelliği olan ilaçların da reçetesiz satılarak uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında ekipler, Adana merkezli 11 ilde, aralarında İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Y.C, 4 doktor, 2 sağlık merkezi çalışanı, 2 biyolog, 9 eczacı, 13 eczane ile ilaç firması çalışanlarının da bulunduğu 46 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi.
Baskın yapılan adreslerde Y.C'nin de arasında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Öte yandan, şüphelilerin kendi aralarında 12 milyon 523 bin 111 liralık para transferi gerçekleştirdikleri ileri sürüldü.
Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.