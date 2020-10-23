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Adalet Bakanı Gül: Avrupa'da nükseden İslam düşmanlığının kurumlara sirayet ettiğini görmek endişe verici

Adalet Bakanı Gül, Berlin Mevlana Camisi'ne düzenlenen baskını şiddetle kınadığını bildirdi.

Aybüke İnal Kamacı   | 23.10.2020
Adalet Bakanı Gül: Avrupa'da nükseden İslam düşmanlığının kurumlara sirayet ettiğini görmek endişe verici

Ankara

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Berlin Mevlana Camisi'ne düzenlenen ölçüsüz, saygısız, kutsalları hiçe sayan baskını şiddetle kınıyorum. Polisin hürmetsiz tutumu, akıl ve hukukla izahtan varestedir. Avrupa'da nükseden ırkçılık hastalığının ve İslam düşmanlığının kurumlara sirayet ettiğini görmek endişe verici."

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