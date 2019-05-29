Abdulkadir Nişancı'nın ailesinden teşekkür mesajı
Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma düşen ve cenazesi aramaların 14'üncü gününde bulunan muhabirimiz Abdulkadir Nişancı'nın ailesi, teşekkür mesajı yayımladı.
Bayburt
Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken 10 Mayıs'ta uçuruma düşen ve cenazesi aramaların 14'üncü gününde bulunan muhabirimiz Abdulkadir Nişancı'nın ailesi, teşekkür mesajı yayımladı.
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Abdulkadir Nişancı'nın eşi Çiğdem ve babası Nafiz Nişancı, yayımladıkları mesajda, yürütülen arama faaliyetleri sırasında devletin tüm imkanlarını seferber eden ve çalışmaları bizzat takip edip destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve arama kurtarma operasyonlarına verdiği yoğun destek dolayısıyla da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya aile olarak şükranlarını sunduklarını dile getirdi.
Nişancı ailesi, taziye dileklerini ileten ve acılarını paylaşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a, siyasi parti lider ve temsilcilerine de teşekkür etti.
Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın kazanın yaşandığı andan, aramaların neticelendiği güne kadar gerçekleştirilen çalışmaların koordinasyonunu yakından takip ettiği vurgulanan mesajda, şunlar kaydedildi:
"Abdulkadir Nişancı'nın ailesi olarak bizlere verdiği moral desteği için Sayın Ali Hamza Pehlivan'a canı gönülden teşekkürü ve minneti borç biliyoruz. Aynı şekilde bu süreçte aile olarak bizlere verdiği her türlü destek için de Bayburt Belediye Başkanı Sayın Hükmü Pekmezci'ye teşekkür ederiz. Arama çalışmalarını gün gün yerinde takip eden Aydıntepe Kaymakamı Sayın Mustafa Akın'a da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Arama çalışmalarının en önemli ve en zor kısmını büyük bir özveri ve fedakarlıkla yürüten Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerine teşekkür ediyoruz ve bu ekipten aramalar sırasında şehit olan Jandarma Astsubay Mustafa Gidergelmez ve Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya'nın ailelerine ve iş arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz. Yüzleşmiş olduğumuz bu durumun ilk anından itibaren sadece kurumsal olarak değil, samimiyetle insani olarak daima yanımızda bulunan başta Genel Müdür Sayın Şenol Kazancı olmak üzere Anadolu Ajansı yöneticilerine ve yerel ekiplerine de özel olarak teşekkür ediyoruz."
"Milletimizin her bir ferdine şükranlarımızı sunuyoruz"
Nişancı ailesi, dikkatli çalışmaları ile Abdulkadir Nişancı'nın cenazesinin bulunmasına önayak olan Diyarbakır Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Elazığ Emniyet Müdürlüğü ve Rize Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekiplerine de minnetlerini sunduğu mesajda, şu ifadelere yer verdi:
"Çalışmaların başından sonuna kadar ellerinden gelen bütün çabayı sarf eden Bayburt AFAD ekibine ve hususiyetle çalışmaları içtenlikle, titizlikle destekleyen Bayburt AFAD Müdürü Adil Arslan'a gayretlerinden dolayı aynı şekilde teşekkür ederiz. Çalışmalara ekipman ve personel gönderen İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Trabzon, Erzurum ve Rize AFAD müdürlükleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Devlet Su İşleri, İl Özel İdaresi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Arama Kurtarma Derneği ve farklı şekillerde destek veren diğer bütün kamu kurumlarımızın ekiplerine teşekkürlerimizi iletiyoruz."
Acılarını paylaşan Bayburt halkına teşekkür eden Nişancı ailesi, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Misafirlerimizin ağırlanmasında gece gündüz gayret gösteren Söğütlü köyündeki komşu ve akrabalarımıza da teşekkür ediyoruz. Misafir ağırlama noktasında verdikleri desteklerden dolayı Bayburt Tuzcuzade Mahallesi Muhtarı Kamil Algan'a ve Söğütlü Köyü Muhtarı Mustafa Budak'a ayrıca teşekkür etmek istiyoruz. Uzak ve yakından gelen, taziye dileklerini ileten, yurt içinden ve yurt dışından acımızı paylaşan ve dua eden milletimizin her bir ferdine de şükranlarımızı sunuyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.