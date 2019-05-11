Altun'dan Nişancı paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Yol açma çalışmalarını takip ederken bastığı kar kütlesinin kopmasıyla uçuruma yuvarlanan Anadolu Ajansı Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'dan gelecek iyi haberi bekliyoruz." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma yuvarlanan Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı'ya ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.
İftar vaktinde ümitle, duayla..— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 11 Mayıs 2019
Yol açma çalışmalarını takip ederken bastığı kar kütlesinin kopmasıyla uçuruma yuvarlanan @anadoluajansi Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı’dan gelecek iyi haberi bekliyoruz.
Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İftar vaktinde ümitle, duayla... Yol açma çalışmalarını takip ederken bastığı kar kütlesinin kopmasıyla uçuruma yuvarlanan Anadolu Ajansı Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'dan gelecek iyi haberi bekliyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.