Fenerbahçe: Vedat Muric'in sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildi

Sarı-lacivertli kulüpten 32 yaşındaki santrforun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yeni sezon hazırlıklarını Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'mizde sürdüren futbol takımımızda bugün gerçekleştirilen antrenman esnasında hissettiği ağrı nedeniyle futbolcumuz Vedat Muric'in MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağlık heyetimizin yaptığı değerlendirme neticesinde sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanmıştır."