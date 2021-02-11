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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield'den ABD donanması ile TSK'nın tatbikatına ilişkin paylaşım

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield, "Ortak tatbikatlar, güven tesis etmekte, haberleşme imkanlarını iyileştirmekte ve Karadeniz'de ve daha geniş bir coğrafyadaki güçlü güvenlik ortaklığımızı sağlamlaştırmaktadır." paylaşımında bulundu.

Zuhal Demirci   | 11.02.2021
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield'den ABD donanması ile TSK'nın tatbikatına ilişkin paylaşım Fotoğraf: Mustafa Murat Kaynak/AA

Ankara

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, ABD donanmasına ait Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyeri USS Donald Cook ve Amerikan füze atar savaş gemisi USS Porter'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Karadeniz'de tatbikat yapmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Satterfield'in şu ifadelerine yer verildi:

"Amerikan donanmasına ait USS Donald Cook ve USS Porter'ın, TSK ile birlikte Karadeniz'de tatbikat yapmasını memnuniyetle karşılıyoruz. NATO müttefikleri olarak Avrupa ve Orta Doğu'da barış ve istikrarı sağlamak ortak taahhüdümüzdür. Ortak tatbikatlar, güven tesis etmekte, haberleşme imkanlarını iyileştirmekte ve Karadeniz'de ve daha geniş bir coğrafyadaki güçlü güvenlik ortaklığımızı sağlamlaştırmaktadır."

Türkiye ve ABD Deniz Kuvvetleri unsurlarınca Karadeniz'de geçiş eğitimi gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı "TCG Turgutreis" ve "TCG Oruçreis" fırkateynleri ile ABD Deniz Kuvvetlerine bağlı "USS Porter" ve "USS Donald Cook" muhripleri arasında Karadeniz'de ikili deniz eğitimlerinin icra edildiği bildirilmişti.

Açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'lar ile ABD deniz karakol uçağının da katıldığı eğitimle, iki ülke deniz kuvvetleri unsurları arasında iş birliğinin güçlendirilmesi, birlikte çalışabilirliğe katkı sağlanmasının amaçlandığı kaydedilmişti.

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