ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, büyükelçiliğin sosyal medyadaki bir paylaşımı beğenisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan edinilen bilgiye göre, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield şehir dışında olduğundan, Maslahatgüzar Jeffrey M. Hovenier Dışişleri Bakanlığına çağrılarak büyükelçiliğin, dünkü bir sosyal medya paylaşımını beğenisi hakkında açık ve net izahatta bulunulması istendi.
Maslahatgüzar Hovenier ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal görüştü.
"Daha net bir şekilde düzeltmeleri gerektiğini söyledik"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabından, FETÖ firarisi Ergun Babahan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan paylaşımının beğenilmesiyle ilgili ABD Büyükelçiliğinden daha net açıklama talebinde bulunulduğunu bildirdi.
Çavuşoğlu, AK Parti'nin Kızılcahamam'daki 29'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabından, FETÖ firarisi Babahan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan paylaşımının beğenilmesiyle ilgili soru üzerine Çavuşoğlu, şu değerlendirmede bulundu:
"Hem gerekli tepkiyi gösterdiler hem de daha net açıklama talebinde bulunduk. Bakan Yardımcımız, ABD Maslahatgüzarı ile bakanlıkta görüştü. Yanlışlıkla olduğunu ve daha sonra düzelttiklerini söylediler. Biz gerekli tepkilerimizi gösterdikten sonra daha net bir şekilde düzeltmeleri gerektiğini söyledik."
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, büyükelçiliğin Twitter hesabından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Ergun Babahan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef aldığı paylaşımının yanlışlıkla beğenildiğini belirterek özür dilemişti.
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