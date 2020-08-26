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Türkiye

14 ilin nüfus müdürlüklerindeki işlemler randevulu gerçekleştirilecek

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü, 14 il ve bağlı ilçe nüfus müdürlüklerindeki işlemlerin zorunlu ve acil haller dışında randevulu gerçekleştirileceğini bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 26.08.2020
14 ilin nüfus müdürlüklerindeki işlemler randevulu gerçekleştirilecek

Ankara

Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye yönelik alınan kararlar kapsamında 14 ilin nüfus müdürlüklerinde ek tedbirler alındı.

Buna göre, Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat ile bu illere bağlı ilçe nüfus müdürlüklerinde zorunlu ve acil haller dışında T.C kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi ve adrese ilişkin gibi işlemler geçici süreyle sadece randevulu olarak gerçekleştirilecek.


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14 ilin nüfus müdürlüklerindeki işlemler randevulu gerçekleştirilecek

14 ilin nüfus müdürlüklerindeki işlemler randevulu gerçekleştirilecek