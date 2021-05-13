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Türkiye, Trafikte Değişen Hayatlar

İstanbul'da en çok kazanın yaşandığı 10 kara nokta belirlendi

Geçen yıl polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen 14 bin 913 trafik kazasında 91 kişinin yaşamını yitirdiği, 19 bin 338 kişinin de yaralandığı kentte polis ekipleri, en çok kazanın yaşandığı 10 kara noktayı incelemeye aldı.

Hüseyin Bağış   | 13.05.2021
İstanbul'da en çok kazanın yaşandığı 10 kara nokta belirlendi

Istanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının yoğun olduğu bölgeleri inceleyerek 10 kara nokta belirledi.

İstanbul'daki trafik yoğunluğu ve meydana gelen kazalar sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik ekipleri de kazaların önlenmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kentte geçen yıl polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen 14 bin 913 trafik kazasında 91 kişi yaşamını yitirirken, 19 bin 338 kişi de yaralandı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarını azaltmak ve kazaların yoğun olduğu bölgelerde önlem almak için "kara nokta" çalışmasını güncelledi.

Çalışma kapsamında, 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihlerinde trafik kazalarının en çok meydana geldiği 10 nokta belirlendi.

Buna göre, söz konusu tarihlerde yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarının en yoğun olduğu yerlerin başında 33 trafik kazasının meydana geldiği Haliç Köprüsü'nün girişi ve çıkışı yer aldı.

Bunu 31 kaza ile D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkisi, 20 kaza ile D-100 Zeytinburnu Metrobüs durağı takip etti.

İstanbul'da 2020'de trafik kazalarının yoğun olarak yaşandığı noktalar şöyle sıralandı:

SAYIKAZA YERİKAZA SAYISI
1Haliç Köprü giriş çıkışları33
2D-100 Cevizlibağ mevkisi31
3D-100 Zeytinburnu Metrobüs durağı mevkisi20
4Piyale Paşa Bulvarı OPET mevkisi16
5Vatan Caddesi Akdeniz Kavşağı14
6TEM otoyolu Sultangazi ayrımları mevkisi Edirne yönü13
7D-100 Kozyatağı mevkisi12
8Pendik Sahil Yolu Bulvar Gül Sokak Kavşağı12
9Büyükdere Caddesi Ortaklar Caddesi Kavşağı11
10Barbaros Bulvarı İETT Kışla Önü Durağı mevkisi10

Sürücülere uyarı

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilileri, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamalarını, özellikle de araçta bulunanların emniyet kemerlerini takmalarını istedi.

İstanbul'un trafiğin yoğun olduğu bölgelerde, 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri güzergahı ile D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunda trafik ekiplerinin sürekli denetim yaptığına dikkati çeken emniyet yetkilileri, sürücülerin de kurallara uyması gerektiğini belirtti.

Yetkililer, trafik kazalarında meydana gelen can kaybı ve yaralanmaların yanı sıra araçlardaki hasarın da ülke ekonomisini olumsuz etkilediğini kaydetti.

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