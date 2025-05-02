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Teknoloji, TEKNOFEST

TEI, ürettiği havacılık motorlarını TEKNOFEST KKTC'de sergiliyor

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST'teki standında, ürettiği havacılık motorlarını ziyaretçilere tanıtıyor.

Tolga Yanık  | 02.05.2025 - Güncelleme : 02.05.2025
TEI, ürettiği havacılık motorlarını TEKNOFEST KKTC'de sergiliyor Fotoğraf: Tolga Yanık/AA

Lefkoşa

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, KKTC'de ziyaretçilerini ağırlıyor.

Festival, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, 132 paydaş kurumla birlikte eski Ercan Havalimanı'nda düzenleniyor.

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Etkinliğin paydaşlarından TEI'nin standında, kurum tarafından üretilen milli havacılık motorları tanıtılıyor.

Stantta, Türkiye'nin ilk uçak motoru TEI-TF6000 ve Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400 sergileniyor.

Tanıtılan motorlar arasında geçen ay insansız hava aracı AKSUNGUR ile 40 bin feete çıkarak irtifa rekoru kıran Türkiye'nin ilk milli turbodizel havacılık motoru TEI-PD170 de yer alıyor.

Stantta ayrıca TEI'deki kariyer fırsatlarıyla ilgili ziyaretçilere bilgi veriliyor.

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