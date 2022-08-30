Dolar
18.18
Euro
18.26
Altın
1,734.68
ETH/USDT
1,595.80
BTC/USDT
20,457.00
BIST 100
3,164.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul ediyor
logo
Teknoloji, TEKNOFEST

İlk uçuşuna hazırlanan Bayraktar Kızılelma, TEKNOFEST KARADENİZ'de vitrine çıktı

Baykar tarafından geliştirilen ve ilk uçuşuna hazırlanan muharip insansız uçak sistemi Bayraktar Kızılelma, TEKNOFEST KARADENİZ'de sergilendi.

Göksel Yıldırım   | 30.08.2022
İlk uçuşuna hazırlanan Bayraktar Kızılelma, TEKNOFEST KARADENİZ'de vitrine çıktı Fotoğraf: Veysel Altun/AA

Ankara

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde organize edilen, Anadolu Ajansının medya paydaşı olduğu TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Bayraktar Kızılelma'nın uçuşa hazırlanan ikinci üretim prototipi TEKNOFEST KARADENİZ'de ilk kez sergilendi.

Bayraktar Akıncı ve Bayraktar TB2 Pilot Eğitmeni Elif Ergin, AA muhabirine, Akıncı uçuş eğitim merkezlerinde test ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kızılelma'nın ilk kez Samsun'da sergilendiğini ifade eden Ergin, aracın konsept tasarımının Mayıs 2021'de tamamlandığını belirtti. Ergin, "Kızılelma'nın yapısal entegrasyonu büyük ölçüde tamamlandı, mekanik ve aviyonik entegrasyon süreci devam etmekte. 2023'ün ilk aylarında uçuşunu planlamaktayız." dedi.

Yerli mühimmatlar entegre edilecek

İnsansız savaş uçağı Kızılelma'nın yüksek ve agresif manevra kabiliyetine sahip olduğuna işaret eden Ergin, aracın 5 saat havada kalabildiğini, 35 bin fit operasyonel irtifaya çıkabildiğini bildirdi. Ergin, şöyle konuştu:

"Kızılelma, İHA teknolojisinin dünyada geldiği son noktalardan bir tanesi. 6 ton kalkış ağırlığına, 1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. Yerli olarak geliştirilen tüm mühimmatları ve Hava Kuvvetlerinin envanterindeki tüm mühimmatları entegre edebilmeyi planlıyoruz. Kızılelma'nın en önemli özelliklerinden biri de TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden iniş kalkış yapabilmesi."

Kızılelma'nın Baykar'ın İHA ailesinin diğer üyeleriyle birlikte de görev yapabileceğini dile getiren Ergin, "Akıllı İHA otonomisi sayesinde sürü İHA şeklinde muharebe edebilme yeteneğine sahip olacak. Bu da etkin güç unsurlarından birini oluşturacak." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmara Bölgesi'nde yarın için sağanak uyarısı
Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni" törenle uğurlandı
Thodex'in kırmızı bültenle aranan kurucusu firari Fatih Özer, Arnavutluk'ta yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret eden gençlere hitap etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyüyen, güçlenen, mazlumların da umudu olan Türkiye'nin inşasını engelleyemeyecekler

Benzer haberler

İlk uçuşuna hazırlanan Bayraktar Kızılelma, TEKNOFEST KARADENİZ'de vitrine çıktı

İlk uçuşuna hazırlanan Bayraktar Kızılelma, TEKNOFEST KARADENİZ'de vitrine çıktı

Elektrikli otobüsler TEKNOFEST ile yolcu taşımaya başladı

TEKNOFEST KARADENİZ başladı

İnsansız savaş uçağı "Bayraktar Kızılelma" TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor

İnsansız savaş uçağı "Bayraktar Kızılelma" TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor
İnsansız savaş uçağı 'Bayraktar Kızılelma' Samsun'da görücüye çıkacak

İnsansız savaş uçağı 'Bayraktar Kızılelma' Samsun'da görücüye çıkacak
TEKNOFEST KARADENİZ heyecanı yarın Samsun'da başlıyor

TEKNOFEST KARADENİZ heyecanı yarın Samsun'da başlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet