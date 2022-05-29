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Teknoloji, TEKNOFEST

Aynı anda balık ve bitki yetiştirmeyi sağlayan proje TEKNOFEST'te zirvede

Azerbaycanlı bir grup genç tarafından geliştirilen, aynı anda hem balık hem de bitki yetiştirmeyi sağlayan "Deltask" isimli proje, TEKNOFEST Azerbaycan'da "Tarım Teknolojileri" kategorisinde birinci oldu.

Tolga Yanık   | 29.05.2022
Aynı anda balık ve bitki yetiştirmeyi sağlayan proje TEKNOFEST'te zirvede

Bakü

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının desteğiyle Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan, son gününde ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Etkinlikte çeşitli alanlarda geliştirilen teknolojiler sergileniyor. Sergilenen teknolojiler arasında "Tarım Teknolojileri" kategorisinde birinci olan "Deltask" da yer alıyor.

Proje geliştiricilerinden Şahin Halilov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sistemlerinin aynı anda hem balık hem de bitki yetiştirebilme imkanı sunduğunu söyledi.

Sistemleriyle balıkların dışkılarının, su vasıtasıyla filtreden geçerek ve organik kimyevi maddelerle karışarak bitkilerin köklerine ulaştırıldığını anlatan Halilov, "Bitkiler o gübreleri kullanıyor ve temiz su yeniden balığa dönüyor. Bu sayede su israf olmuyor. Buna ek olarak, projemizde akıllı sistem yer alıyor. Gece yatarken hava veren filtre bozulursa balıklar ölebilir. Sistemimizde herhangi bir sorunda kullanıcıya uyarı gidiyor." diye konuştu.

"Motivasyonumuz TEKNOFEST sonrası 10 kat arttı"

Halilov, sistemin üzerinde güneş panellerinin de yer aldığını ifade etti. Bu panellerin ikinci filtre işlemi sağladığını ve balık ölümünün önüne geçtiğini aktaran Halilov, şu ifadeleri kullandı:

"Güneş panelleri ışık kesintisinin olduğu durumlarda enerji sağlıyor. Eğer güneş de olmazsa akıllı ışıklar kullanılarak bitkinin kök ve yapraklarına güç verilebiliyor. Sistemimizde sensörler yer alıyor ve rutubet, suyun hacmi, akış bilgilerini kontrol edebiliyor. Yemleme durumu da akıllı sistem tarafından denetleniyor. Balık ve bitkiyi aynı anda yetiştirmeyi sağlayan sistemimiz, toprağa ihtiyaç duymadan her yerde uygulanabilir. İklim uygun olmasa bile sistem kendisini ona göre adapte ediyor ve işlemesini sağlıyor."

Bakülü olduğunu ve TEKNOFEST'e Bakü'den katılmanın çok güzel olduğunu ifade eden Halilov, "Projemizle kendi şehrimizde birinci olmak tarifsiz bir duygu. Dünyada her alandaki en son teknolojilerin burada sergilenmesi çok güzel, Azerbaycanlı gençler için ciddi bir motivasyon sağlıyor. Motivasyonumuz TEKNOFEST sonrası 10 kat arttı." dedi.

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