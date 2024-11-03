Zeynep Sönmez, WTA 250 turnuvalarında ilk kez finale yükseldi
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası yarı finalinde Rus Alina Korneeva'yı 2-0 yenerek finale yükseldi.
Ankara
Zeynep Sönmez, organizasyonun yarı finalinde Rus Alina Korneeva ile karşılaştı.
Rakibini 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Zeynep Sönmez, profesyonel kariyerinde ilk kez WTA 250 turnuvasında adını finale yazdırdı.
22 yaşındaki Zeynep, ABD'li Ann Li ve Rus tenisçi Polina Kudermetova müsabakasının galibiyle finalde karşılaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.