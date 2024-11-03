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Spor

Zeynep Sönmez, WTA 250 turnuvalarında ilk kez finale yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası yarı finalinde Rus Alina Korneeva'yı 2-0 yenerek finale yükseldi.

Muhammed Boztepe  | 03.11.2024 - Güncelleme : 03.11.2024
Zeynep Sönmez, WTA 250 turnuvalarında ilk kez finale yükseldi

Ankara

Zeynep Sönmez, organizasyonun yarı finalinde Rus Alina Korneeva ile karşılaştı.

Rakibini 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Zeynep Sönmez, profesyonel kariyerinde ilk kez WTA 250 turnuvasında adını finale yazdırdı.

22 yaşındaki Zeynep, ABD'li Ann Li ve Rus tenisçi Polina Kudermetova müsabakasının galibiyle finalde karşılaşacak.

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