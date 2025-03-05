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Spor

Zeynep Sönmez, sakatlığı nedeniyle Indian Wells turnuvasından çekildi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 1000 turnuvası Indian Wells'ten sakatlığı nedeniyle çekildiğini açıkladı.

Halil İbrahim Avşar  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
Zeynep Sönmez, sakatlığı nedeniyle Indian Wells turnuvasından çekildi

Ankara

Zeynep Sönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Indian Wells turnuvasından sakatlığım nedeniyle çekilmek zorunda kaldım. Oynamayı çok arzuladığım bir turnuvadan bu şekilde ayrılmak üzücü. En kısa zamanda daha güzel günlerde görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Dünya sıralamasında 77. basamakta yer alan milli tenisçi, ABD'deki turnuvada Çinli Sijia Wei'yi 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek elemelerde final turuna yükselmişti.

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