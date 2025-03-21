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Spor

Yıldırım Belediyesi, TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülü'ne layık görüldü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Bursaspor maçlarında görme engelli taraftarların maç heyecanını yaşamasını sağlayan Yıldırım Belediyesi'ni ödüle layık gördü.

Bozhan Memiş  | 21.03.2025 - Güncelleme : 21.03.2025
Yıldırım Belediyesi, TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülü'ne layık görüldü

İstanbul

TFF'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Riva'da yaptığı toplantıda Bursa Yıldırım Belediyesi'ni ödüllendirme kararı aldı.

Yıldırım Belediyesi, Nesine 3. Lig'de mücadele eden Bursaspor'un ligin ikinci yarısında evinde oynadığı tüm maçlarda görme engelli taraftarların maç heyecanını yaşamasını sağladı. Belediye tarafından iç sahadaki maçlara davet edilen 25 görme engelli vatandaş, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda sesli betimleme desteğiyle maçları takip etti. Ünlü spiker Sabri Ugan’ın üç maçı canlı anlatımıyla maçı sahadaymış gibi hisseden özel misafirler, unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Belediyenin bu uygulaması, TFF tarafından Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülü'nü kazandı.

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