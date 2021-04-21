Euro
9.87
Dolar
8.19
BIST 100
1,330.48
Altın
1,792.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinde Ziraat Bankkart şampiyon oldu

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-2 yenen ve seriyi 3-1 kazanan Ziraat Bankkart şampiyon oldu.

Yunus Kaymaz   | 21.04.2021
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinde Ziraat Bankkart şampiyon oldu

İstanbul

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Gül

Fenerbahçe HDI Sigorta: Hoag, Vigrass, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur, Ulaş Kıyak (Hasan Yeşilbudak, Ahmet Karataş, İzzet Ünver, Hasan Sıkar, Nwachukwu, Halil İbrahim Kurt)

Ziraat Bankkart: Van Garderen, Emin Gök, Ter Maat, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi (Can Ayvazoğlu, Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Burakhan Tosun, İzzet Alp Akkuş)

Setler: 31-29, 19-25, 25-27, 27-25, 11-15

Süre: 163 dakika (36, 34, 37, 37, 19)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Fenerbahçe HDI Sigorta-Ziraat Bankkart karşılaşmasının ardından düzenlenen törende Ziraat Bankkart oyuncularına madalyalarını Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kurtaran Mumcu, şampiyonluk kupasını ise TVF Asbaşkanı Suat Güler takdim etti.

Sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe HDI Sigorta takımına ise şiltini TVF Erkek Milli Takımlar Koordinatörü Semih Oktay verdi.

Final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) Ziraat Bankkart takımından Arslan Ekşi seçildi. Milli voleybolcu ödülünü TVF Asbaşkanı Suat Güler'den aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 61 bin 967 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 362 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 364 kişi hayatını kaybetti
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, iki oyuncusunun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı
Umman ve Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları arttı
Fransa Kovid-19 tedbirlerini gevşetiyor

Benzer haberler

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinde Ziraat Bankkart şampiyon oldu

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinde Ziraat Bankkart şampiyon oldu

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı Bihter Dumanoğlu'nu transfer etti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kadın voleybol takımıyla sezonu değerlendirdi

Şampiyon VakıfBank kupasını aldı

Şampiyon VakıfBank kupasını aldı

Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonun şampiyonu VakıfBank

Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonun şampiyonu VakıfBank
Fenerbahçe Opet Kovid-19 nedeniyle VakıfBank maçına çıkmama kararı aldı

Fenerbahçe Opet Kovid-19 nedeniyle VakıfBank maçına çıkmama kararı aldı