Dolar
19.01
Euro
20.26
Altın
1,997.59
ETH/USDT
1,781.90
BTC/USDT
28,262.00
BIST 100
5,099.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Voleybolda 4 Türk takımı Avrupa kupalarında sahaya çıkacak

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden kulüpler, tur için sahaya çıkacak.

Halil İbrahim Avşar  | 20.03.2023 - Güncelleme : 20.03.2023
Voleybolda 4 Türk takımı Avrupa kupalarında sahaya çıkacak

Ankara

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre; VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit ve Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde rakipleriyle karşılaşacak.

İtalyan temsilcisi Vero Volley ile İstanbul'da oynadığı ilk maçı 3-0 kazanan VakıfBank, yarın Milano'da TSİ 22.00'de rakibiyle karşı karşıya gelecek.

Çeyrek final ilk maçında Developres'i deplasmanda 3-1 yenen Eczacıbaşı Dynavit, Polonya temsilcisini 23 Mart Perşembe günü saat 19.00'da İstanbul'da ağırlayacak.

Carraro Imoco Conegliano'yu İstanbul'da 3-0 yenerek tur için avantaj elde eden Fenerbahçe Opet de 23 Mart Perşembe günü İtalya'da TSİ 22.30'da rövanş mücadelesine çıkacak.

Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Türk Hava Yolları ise yarı final rövanş maçında İtalyan temsilcisi Savino Del Bene'yi konuk edecek. İstanbul'da 22 Mart Çarşamba günü oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Türk Hava Yolları, deplasmanda rakibiyle yaptığı ilk maçı 3-0 kaybetmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YSK'nın yurt dışına gönderilecek seçim malzemelerine ilişkin genelgesi Resmi Gazete'de
Kahramanmaraş'ta depremde dağdan kopan kaya parçaları bağlantı yollarına da zarar verdi
Adıyaman'da 2 bin 588 prefabrik konut inşa ediliyor
Depremde 50 akrabasını kaybeden emekli öğretmen yardım için seferber oldu
İstanbul olası Marmara depremine kentsel dönüşümle hazırlanıyor

Benzer haberler

Voleybolda 4 Türk takımı Avrupa kupalarında sahaya çıkacak

Voleybolda 4 Türk takımı Avrupa kupalarında sahaya çıkacak

CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalisti Halkbank, başarıyı depremzedelere armağan etti

Halkbank, İtalya'da yarı final için oynayacak

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Vero Volley'i konuk edecek

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Vero Volley'i konuk edecek
Fenerbahçeli voleybolcu Melissa Vargas milli formaya kavuşuyor

Fenerbahçeli voleybolcu Melissa Vargas milli formaya kavuşuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet