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Spor

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2024-2025 sezonu yarın başlayacak

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2024-2025 sezonu yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Muhammed Boztepe  | 04.10.2024 - Güncelleme : 04.10.2024
Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2024-2025 sezonu yarın başlayacak

Ankara

Altı şehirden 14 takımın mücadele edeceği ligde İstanbul'dan 8, Ankara'dan da 2 takım bulunuyor. Aksaray, Aydın, Bursa ve İzmir'in ise ligde birer takımı bulunuyor.

Ligde Fenerbahçe Medicana, VakıfBank, Galatasaray Daikin, Beşiktaş, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, Sarıyer Belediyespor, Nilüfer Belediyespor Eker, Bahçelievler Belediyespor, Kuzeyboru, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Eczacıbaşı Dynavit, Aras Kargo, Zeren Spor ve Türk Hava Yolları mücadele edecek.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde yarın oynanacak ilk hafta maçları şöyle:

13.00 Galatasaray Daikin-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)

14.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Sarıyer Belediyespor (TVF Ankara Ziraat Bankkart)

15.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Bahçelievler Belediyespor (Cengiz Göllü)

18.00 Kuzeyboru-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Aksaray)

18.00 Eczacıbaşı Dynavit-Aras Kargo (İBB Cebeci)

19.00 Beşiktaş-Zeren Spor (Akatlar)

19.00 Türk Hava Yolları-Fenerbahçe Medicana (Burhan Felek Vestel)

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