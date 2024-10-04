Futbolda haftanın programı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:
Trendyol Süper Lig
Bugün:
20.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor (Çaykur Didi)
Yarın:
13.30 Kasımpaşa-Sipay Bodrum FK (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Göztepe-Net Global Sivasspor (Gürsel Aksel)
19.00 RAMS Başakşehir-Bellona Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Mersin)
6 Ekim Pazar:
13.30 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Adana Demirspor-Samsunspor (Yeni Adana)
19.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor (RAMS Park)
19.00 Gaziantep FK-Beşiktaş (Gaziantep)
Not: Fenerbahçe, ligin 8. haftasını bay geçecek.
Trendyol 1. Lig
Bugün:
20.00 Erzurumspor FK-Boluspor (Erzurum Kazım Karabekir)
20.00 Ahlatcı Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Çorum Şehir)
Yarın:
13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Teksüt Bandırmaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
16.00 MKE Ankaragücü-Adanaspor (Eryaman)
19.00 Fatih Karagümrük-Sakaryaspor (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Şanlıurfaspor-Yeni Malatyaspor (11 Nisan)
6 Ekim Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Siltaş Yapı Pendikspor (Aktepe)
16.00 Manisa FK-Gençlerbirliği (Manisa 19 Mayıs)
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Esenler Erokspor (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Kocaelispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Nesine 2. Lig
Beyaz Grup
Yarın:
16.00 Kırklarelispor-Afyonspor (Kırklareli Atatürk)
16.00 Beykoz Anadoluspor-1461 Trabzon FK (Stadı hanüz açıklanmadı)
19.00 Anagold 24Erzincanspor-Sarıyer (Erzincan 13 Şubat)
19.00 Batman Petrolspor-Altay (Batman)
19.00 Fethiyespor-Karaköprü Belediyespor (Fethiye İlçe)
6 Ekim Pazar:
15.30 Kepezspor-İskenderunspor (Kepez Hasan Doğan)
15.30 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Altınordu (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)
15.30 GMG Kastamonuspor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK (Gazi)
19.00 E Koleji Isparta 32 Spor-İnegölspor (Isparta Atatürk)
Kırmızı Grup
Yarın:
15.00 Artı Değer Vanspor-Motolux 68 Aksarayspor (Van Atatürk)
16.00 Belediye Derincespor-Merkür Jet Erbaaspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)
16.00 Nazillispor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Nazilli İlçe)
19.00 Karacabey Belediyespor-Serik Belediyespor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
19.00 Bucaspor 1928-Giresunspor (Yeni Buca)
6 Ekim Pazar:
14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Diyarbekirspor (Maltepe Hasan Polat)
18.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Somaspor (Mersin)
19.00 Çimentaş Elazığspor-Menemen FK (Elazığ Atatürk)
19.00 Karaman FK-Ankara Demirspor (Yeni Karaman)
Nesine 3. Lig
1. Grup
Yarın:
15.00 Tokat Belediye Plevnespor-23 Elazığ FK (Gaziosmanpaşa)
15.00 Muşspor-Kırşehir FK (Muş Şehir)
15.00 Kahramanmaraşspor-Belediye Kütahyaspor (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)
15.30 Silifke Belediyespor-Kuşadasıspor (Silifke Şehir)
15.30 Anadolu Üniversitesi-Bursaspor (Osmangazi Üniversitesi)
15.30 Düzce Cam Düzcespor-Artvin Hopaspor (Düzce Şehir)
16.00 Karşıyaka-Bornova 1877 (Alsancak Mustafa Denizli)
16.00 Ergene Velimeşespor-Kemerkent Bulvarspor (Mustafa Kemal Atatürk)
2. Grup
Yarın:
15.00 Adıyaman FK-Uşakspor (Kahta İlçe)
15.30 Nevşehir Belediyespor-Onuksports Kelkit Hürriyet SK (Nevşehir Gazi)
15.30 T. Metal 1963 Spor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Osmanlı)
15.30 Etimesgut Belediyespor-Amasyaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
16.00 Beykoz İshaklıspor-Silivrispor (Alemdağ)
16.00 İnegöl Kafkas SK-Fatsa Belediyespor (İnegöl İlçe)
19.00 Tire 2021 FK-Smart Holding AŞ Çayelispor (Tire-Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
19.00 Balıkesirspor-Muğlaspor (Balıkesir Atatürk)
3. Grup
Yarın:
15.00 Viranşehir Belediyespor-Aliağa Futbol AŞ (Viranşehir Bahçelievler Eski)
15.00 Pazarspor-Karabük İdmanyurdu (Pazar İlçe)
15.30 Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor-Çankaya SK (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
15.30 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Bayburt Özel İdarespor (Sorgun İlçe)
16.00 1923 Mustafakemalpaşa SK-Osmaniyespor (Mustafakemalpaşa İlçe)
16.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-52 Orduspor FK (Ayvalık Hüsnü Uğural)
16.00 Küçükçekmece Sinop SK-Çorluspor 1947 (Bolluca)
16.00 10 Numara Sportif Efeler 09 Spor-Alanya 1221 FK (Didim Atatürk)
4. Grup
Yarın:
15.00 Sebat Gençlikspor-AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor (Ortahisar Yavuz Selim)
15.00 Mardin 1969 Spor-Erciyes 38 FK (Mardin 21 Kasım)
15.30 Niğde Belediyespor-Bursa Nilüfer Futbol (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Futbol)
15.30 Zonguldakspor-Kırıkkale FK (Karaelmas K. Köksal)
16.00 7 Eylül Turgutlu 1984-Kolibri Ağrı 1970 (Mümin Özkasap)
16.00 Denizlispor-Büyükçekmece Tepecikspor (Denizli Atatürk)
19.00 Orduspor 1967-Polatlı 1926 (Yeni Ordu)
19.00 İzmir Çoruhlu FK-Edirnespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
6 Ekim Pazar:
13.00 Bornova Hitabspor- Fenerbahçe Petrol Ofisi (Bornova İlçe)
13.00 Ankara Büyyükşehir Belediyesi Fomget-Hakkarigücüspor (Osmanlı)
13.00 Ünye Kadın Spor-Beşiktaş JK United Payment (Ünye İlçe)
14.00 Trabzonspor-Amed Sportif Faaliyetler (Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri)
14.00 ALG Spor-Beylerbeyi (Batur)
14.00 Çekmeköy Bilgidoğa-Fatih Vatanspor (Ömerli)
NOT: Karadeniz Ereğli Belediyespor-Galatasaray müsabakası ertelendi
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