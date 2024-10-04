Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları oynandı
UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları sona erdi.
İstanbul
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun ikinci haftasında 18 maç yapıldı.
Galatasaray, Letonya ekibi RFS'ye konuk olduğu maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Fenerbahçe, deplasmanda Hollanda temsilcisi Twente ile 1-1 berabere kaldı.
Beşiktaş ise sahasında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına 3-1 yenildi.
Bu sonuçların ardından Galatasaray ve Fenerbahçe puanını 4'e yükseltti. Beşiktaş ise iki maç sonunda puan elde edemedi.
Alınan sonuçlar şöyle:
Hoffenheim (Almanya)-Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-0
Olympiakos (Yunanistan)-Braga (Portekiz): 3-0
Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Midtjylland (Danimarka): 0-2
Real Sociedad (İspanya)-Anderlecht (Belçika): 1-2
Karabağ (Azerbaycan)-Malmö (İsveç): 1-2
RFS (Letonya)-Galatasaray: 2-2
Slavia Prag (Çekya)-Ajax (Hollanda): 1-1
Ferencvaros (Macaristan)-Tottenham (İngiltere): 1-2
Lazio (İtalya)-Nice (Fransa): 4-1
Rangers (İskoçya)-Olimpik Lyon (Fransa): 1-4
Viktoria Plzen (Çekya)-Ludogorets (Bulgaristan): 0-0
Elfsborg (İsveç)-Roma (İtalya): 1-0
Porto (Portekiz)-Manchester United (İngiltere): 3-3
Athletic Bilbao (İspanya)-AZ Alkmaar (Hollanda): 2-0
PAOK (Yunanistan)-FCSB (Romanya): 0-1
Beşiktaş-Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-3
Union Saint-Gilloise (Belçika)-Bodo/Glimt (Norveç): 0-0
Twente (Hollanda)-Fenerbahçe: 1-1Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.