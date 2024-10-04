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UEFA Konferans Ligi'nde ilk hafta maçları sona erdi

UEFA Konferans Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı.

Mutlu Demirtaştan  | 04.10.2024 - Güncelleme : 04.10.2024
UEFA Konferans Ligi'nde ilk hafta maçları sona erdi

İstanbul

Turnuvanın favorilerinden Chelsea, sahasında Gent'i 4-2 yendi. Gecenin en gollü maçında ise Cercle Brugge, evinde St. Gallen'i 6-2'lik skorla geçti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda yapılan 16 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Molde (Norveç)-Larne (Kuzey İrlanda): 3-0

Legia Varşova (Polonya)-Real Betis (İspanya): 1-0

Heidenheim (Almanya)-Olimpija Ljubljana (Slovenya): 2-1

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Vikingur (İzlanda): 4-0

Astana (Kazakistan)-TSC (Sırbistan): 1-0

Cercle Brugge (Belçika)-St. Gallen (İsviçre): 6-2

Dinamo Minsk (Belarus)-Hearts (İskoçya): 1-2

Noah (Ermenistan)-Mlada Boleslav (Çekya): 2-0

Chelsea (İngiltere)-Gent (Belçika): 4-2

Kopenhag (Danimarka)-Jagiellonia (Polonya): 1-2

Fiorentina (İtalya)-The New Saints (Galler): 2-0

LASK (Avusturya)-Djurgarden (İsveç): 2-2

Shamrock Rovers (İrlanda)-APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1

Lugano (İsviçre)-HJK (Finlandiya): 3-0

Petrocub (Moldova)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-4

Borac (Bosna Hersek)-Panathinaikos (Yunanistan): 1-1

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