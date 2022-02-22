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Slavia Prag-Fenerbahçe maçını İngiliz hakem Kavanagh yönetecek

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında 24 Şubat Perşembe günü Çekya'da oynanacak Slavia Prag-Fenerbahçe maçını İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 22.02.2022
Slavia Prag-Fenerbahçe maçını İngiliz hakem Kavanagh yönetecek

İstanbul

Eden Arena'da 23.00'te başlayacak mücadelede Kavanagh'ın yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Harry Lennard yapacak. Andrew Madley ise mücadelenin dördüncü hakemi olacak.

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