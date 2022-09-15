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Spor, Futbol

Sivasspor'un formaları, Cluj Havaalanı'nda kayboldu

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 15.09.2022
Sivasspor'un formaları, Cluj Havaalanı'nda kayboldu

Istanbul

UEFA Konferans Ligi G Grubu'nun ikinci haftasında Romanya ekibi CFR Cluj ile deplasmanda karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, formalarının kaybolduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "CFR Cluj ile oynayacağımız maç için Romanya'ya gelen Demir Grup Sivasspor'umuzda maçta giyeceğimiz formalarımızın bulunduğu malzeme sandığı Cluj Havaalanı'nda kaybolmuştur. Tüm aramalara rağmen forma sandığı bulunamayınca takımımız, UEFA'dan aldığı izinle alternatif forma ile sahaya çıkacaktır." denildi.

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