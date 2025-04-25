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Spor

Uluslararası Meriç Kürek Yarışları başladı

Uluslararası Meriç Kürek Yarışları, Edirne'de başladı.

Gökhan Balcı  | 25.04.2025 - Güncelleme : 25.04.2025
Uluslararası Meriç Kürek Yarışları başladı Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Edirne

Meriç Nehri'ndeki 2000 metrelik parkurda düzenlenen organizasyon, 15, 17, 19 yaş altı ve akademi kategorilerindeki eleme yarışlarıyla başladı.

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Elemelerde başarı olan sporcular, hafta sonu yapılacak finallerde mücadele etmeye hak kazanacak.

Yarışlar pazar günü sona erecek.


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