Uluslararası Meriç Kürek Yarışları başladı
Uluslararası Meriç Kürek Yarışları, Edirne'de başladı.
Edirne
Meriç Nehri'ndeki 2000 metrelik parkurda düzenlenen organizasyon, 15, 17, 19 yaş altı ve akademi kategorilerindeki eleme yarışlarıyla başladı.
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Elemelerde başarı olan sporcular, hafta sonu yapılacak finallerde mücadele etmeye hak kazanacak.
Yarışlar pazar günü sona erecek.
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