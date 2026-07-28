İsrail ordusu, Gazze'de bir camiyi daha hava saldırısıyla yerle bir etti

[1/19] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.

[2/19] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.

[3/19] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.

[4/19] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.

[5/19] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.

[6/19] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.

[7/19] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.

[8/19] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.

[9/19] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.

[10/19] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.

[11/19] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.

[12/19] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.

[13/19] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.

[14/19] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.

[15/19] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.

[16/19] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi. Saldırı sonucu bir kişi yaralandı.

[17/19] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.

[18/19] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.

[19/19] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.