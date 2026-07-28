İsrail ordusu, Gazze'de bir camiyi daha hava saldırısıyla yerle bir etti

[1/19] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.
[2/19] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.
[3/19] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.
[4/19] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.
[5/19] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.
[6/19] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.
[7/19] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.
[8/19] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.
[9/19] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.
[10/19] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.
[11/19] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.
[12/19] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.
[13/19] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.
[14/19] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.
[15/19] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.
[16/19] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi. Saldırı sonucu bir kişi yaralandı.
[17/19] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.
[18/19] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.
[19/19] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.