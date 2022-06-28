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Spor

Twitter'daki Türk kullanıcıların yüzde 61'i, Dünya Kupası taraftarı

Emre Doğan   | 28.06.2022
Twitter'daki Türk kullanıcıların yüzde 61'i, Dünya Kupası taraftarı

İstanbul

Sosyal medya platformu Twitter'daki Türk kullanıcıların yüzde 61'i kendilerini Dünya Kupası taraftarı ve izleyicisi olarak kabul ediyor.

Twitter, 21 Kasım-18 Aralık'ta Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na ilişkin veriler paylaştı.

Elde edilen verilere göre, Türk kullanıcıların yüzde 61'nin kendisini Dünya Kupası taraftarı ve izleyicisi kabul ettiği belirtildi. Yüzde 82'sinin ise futbol taraftarı olarak gördüğü aktarıldı.

Türkiye'de 2021'de futbola ilişkin 5,2 milyon tweet atıldığı ifade edildi.

Öte yandan küresel olarak paylaşılan verilerde tüm Twitter kullanıcılarının yüzde 75'inin kendilerini Dünya Kupası taraftarı olarak tanımladığı kaydedildi.

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