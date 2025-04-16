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Spor

Türkiye'de oryantiring sporu, çeşitli etkinlikler ve şampiyonalarla tanıtılacak

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, oryantiring sporunun tanıtılması ve yaygınlaşması için çalıştıklarını söyledi.

Harun Reşit Yıldıko  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
Türkiye'de oryantiring sporu, çeşitli etkinlikler ve şampiyonalarla tanıtılacak Fotoğraf: Harun Reşit Yıldıko/AA

Karaman

Güler, "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında 13 Nisan'da düzenlenen organizasyon için geldiği Karaman'da, AA muhabirine, oryantiring sporunun doğada yön bulma kavramını geliştirirken, sporcunun fiziksel gelişmesinin yanında zihinsel ve ruhsal gelişimine de katkı sağladığını ifade etti.

Oryantiring sporunun Türkiye'de bilinirliğinin artırılması için çalıştıklarını vurgulayan Güler, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği 2025 Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının ortak mutabakatıyla ailelere 56 ilde bu sporu tanıtacağız, sevdireceğiz ve uygulatma çabası içinde olacağız. İnsanlar bu yarışmalarda ilk defa oryantiringle tanışacak. İnanıyorum ki bunun çok büyük etkisi olacak. Yurt içinde bu sporun tanıtılması, sevdirilmesi ve uygulanmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Milli takımımızı en iyi şekilde yetiştirerek, Avrupa ve dünya şampiyonalarında hem takım hem de ferdi olarak iyi dereceler almalarını sağlayarak, onları geleceğe hazırlamak istiyoruz."

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Atilla Güler, oryantiringde 20 bin lisanslı sporcu olduğunu, bu sayıyı sene sonuna kadar 23 bin seviyesine getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Etkinliklerle kulüp, antrenör, hakem, haritacı sayısı da artırılacak

Güler, federasyon olarak uzun vadeli planlar yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Uzun süredir yapılmayan, kayakla ve bisikletle oryantiringi bu yıl takvime aldık. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında sporcularımızın 40-50'lerde olan ferdi derecelerini daha alt sıralara indirmek istiyoruz. Takım halindeki yarışmalarda ise yıllar içinde ilk 10'lu sıraları uzun vadeli olarak hedefliyoruz. Yetiştirdiğimiz alt kademeden gelen 14 yaş altı sporcularımızı da bu yarışmalara hazırlayarak, inşallah bu dereceleri belirlediğimiz hedeflerden daha ileri götürmeyi düşünüyoruz. Ayrıca düzenlediğimiz etkinliklerle lisanslı sporcu sayımızın yanında yeni kurulacak kulüp, antrenör, hakem, haritacı sayımızı da artırmak istiyoruz."

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