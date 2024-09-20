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Spor

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı Fethiye'de yapılacak

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda 2024 sezonu, Muğla'nın Fethiye ilçesinde tamamlanacak.

Halil İbrahim Avşar  | 20.09.2024 - Güncelleme : 20.09.2024
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı Fethiye'de yapılacak

Ankara

Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre, şampiyonanın final ayağı 28-29 Eylül tarihlerinde Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilecek.

Yarışlar enduro prestij, enduro usta, enduro hobi, enduro gençler, enduro veteran ve enduro kadınlar sınıflarında düzenlenecek.

Yarışlar sonunda 2024 yılının şampiyonları belli olacak.

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