Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı Fethiye'de yapılacak
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda 2024 sezonu, Muğla'nın Fethiye ilçesinde tamamlanacak.
Ankara
Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre, şampiyonanın final ayağı 28-29 Eylül tarihlerinde Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilecek.
Yarışlar enduro prestij, enduro usta, enduro hobi, enduro gençler, enduro veteran ve enduro kadınlar sınıflarında düzenlenecek.
Yarışlar sonunda 2024 yılının şampiyonları belli olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.