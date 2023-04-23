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Spor

"Türkiye-Sırbistan Dostluk Bisiklet Yarışı" bu yıl depremzedeler için düzenlendi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 2018'den bu yana geleneksel hale gelen "Türkiye-Sırbistan Dostluk Bisiklet Yarışı", bu yıl 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için yapıldı.

Vesna Besic, Lejla Biogradlija  | 23.04.2023 - Güncelleme : 23.04.2023
"Türkiye-Sırbistan Dostluk Bisiklet Yarışı" bu yıl depremzedeler için düzenlendi

Belgrad

Mardin Bisiklet Kulübü üyeleri, 250'den fazla bisikletçinin katıldığı yarışın özel konukları oldu.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, bugün hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hem de Ramazan Bayramı'nı kutladıklarını belirterek, bisiklet yarışına deprem bölgesinden 36 kişinin katıldığını söyledi.

Sırbistan Spor Bakanlığından Marko Keselj de bu tarz etkinliklerin karşılıklı ilişkilere katkı sağladığını ifade ederek, "Depremlerin ardından Sırbistan'dan ekiplerimiz arama kurtarma çalışmalarına katıldı." dedi.

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