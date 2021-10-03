Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayağı Karabük'te sürüyor
Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları, seyirci etabıyla devam ediyor.
Karabük
Karabük Off-Road Kulübünce (KARDOFF) Karabük Üniversitesi arkasında belirlenen parkurda düzenlenen yarışların ikinci gününde ikili kalkış formatındaki seyirci etabı yapılıyor. Zaman zaman kazaların yaşandığı yarışta sporcular, özel tasarlanmış araçlarıyla 3 kilometrelik etabı, 3 kez geçerek yarışı tamamlayacak.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Sportif Direktörü Murat Kaya, AA muhabirine, Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayak yarışlarını bugün tamamlayacaklarını söyledi.
Katılımın yoğun olduğunu ifade eden Kaya, yarışların kazasız bitmesini temenni etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.