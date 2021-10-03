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Spor

Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayağı Karabük'te sürüyor

Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları, seyirci etabıyla devam ediyor.

Ahmet Özler   | 03.10.2021
Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayağı Karabük'te sürüyor Fotoğraf: Ahmet Özler - Anadolu Ajansı

Karabük

Karabük Off-Road Kulübünce (KARDOFF) Karabük Üniversitesi arkasında belirlenen parkurda düzenlenen yarışların ikinci gününde ikili kalkış formatındaki seyirci etabı yapılıyor. Zaman zaman kazaların yaşandığı yarışta sporcular, özel tasarlanmış araçlarıyla 3 kilometrelik etabı, 3 kez geçerek yarışı tamamlayacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Sportif Direktörü Murat Kaya, AA muhabirine, Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayak yarışlarını bugün tamamlayacaklarını söyledi. 

Katılımın yoğun olduğunu ifade eden Kaya, yarışların kazasız bitmesini temenni etti.

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