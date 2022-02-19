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Spor

Türkiye Klasik Yay Kadınlar Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu

2022 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye Klasik Yay Kadınlar Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu.

Musa Samur   | 19.02.2022
Türkiye Klasik Yay Kadınlar Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu

Ankara

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Slovenya'nın Lasko kentinde devam eden şampiyonada Klasik Yay Kadınlar Milli Takımı finalde Ukrayna'ya 6-0 yenilerek gümüş madalya kazandı.

Organizasyonda 21 yaş altı kategorisi finallerinde Klasik Yay Erkekler Milli Takımı, Avrupa ikinciliğini, Klasik Yay Kadınlar Takımı ise Avrupa dördüncülüğünü elde etti.

Türkiye'nin 24 milli sporcuyla temsil edildiği organizasyon yarın sona erecek.


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