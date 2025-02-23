Dolar
36.46
Euro
38.17
Altın
2,936.26
ETH/USDT
2,810.50
BTC/USDT
95,951.00
BIST 100
9,602.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Türkiye Gençler Judo Şampiyonası'nda madalyalar sahiplerini buldu

Ankara'da düzenlenen Adnan Özmen Spor Toto Türkiye Gençler Judo Şampiyonası tamamlandı.

Hüseyin Burak Demirer  | 23.02.2025 - Güncelleme : 23.02.2025
Türkiye Gençler Judo Şampiyonası'nda madalyalar sahiplerini buldu

Ankara

2023 yılında vefat eden eski milli judocu ve milli takım antrenörü Adnan Özmen’in adının verildiği organizasyonda, 52 ilden, 702 sporcu mücadele etti.

Türkiye Judo Federasyonunun tesislerinde yapılan şampiyonada sıkletlerine göre altın madalya kazanan sporcular şunlar:

Kadınlar: Zilan Ertem (48 kilo), Sura Nil Karasu (52 kilo), Elif Ağar (57 kilo), Sinem Oruç (63 kilo), Ecem Baysuğ (70 kilo), Gülsüm Ağaç (78 kilo), Sema Mete (+78 kilo)

Erkekler: Ramazan Kibaroğlu (60 kilo), Hilmi Mucık (66 kilo), Abdullah Turgutlu (73 kilo), Erman Gürgen (81 kilo), Mertcan Kömpe (90 kilo), Mevlüt Öztaş (100 kilo), Recep Ergin (+100 kilo)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şişli'de belediye ekibi araçların üzerine kürekle tuz attı
SOLOTÜRK pilotları "Köklerden Göklere Projesi" kapsamında gençlerle buluştu
Emine Erdoğan'dan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin paylaşım
MİT, Troçki'nin sürgün sırasında Sovyet istihbaratınca izlenmesine ilişkin raporu paylaştı
İstanbul ve Ankara'dakiler dahil ağır taşıtlara kapatılan bazı yollar tekrar kullanıma açıldı

Benzer haberler

Türkiye Gençler Judo Şampiyonası'nda madalyalar sahiplerini buldu

Türkiye Gençler Judo Şampiyonası'nda madalyalar sahiplerini buldu

Milli judocu Tuğçe Beder, olimpiyat madalyası hayaline 2028'de ulaşmayı hedefliyor

Milli judocular, Polonya'da başlayacak Avrupa Açık'ta tatamiye çıkacak

Kalorifer dairesinden dönüştürülen salonda şampiyon judocular yetişiyor

Kalorifer dairesinden dönüştürülen salonda şampiyon judocular yetişiyor
Judoda 11 madalya kazanan 14 yaşındaki Mert Akif Uluğ'un hedefi Balkan şampiyonu olmak

Judoda 11 madalya kazanan 14 yaşındaki Mert Akif Uluğ'un hedefi Balkan şampiyonu olmak
Milli judocular, Azerbaycan'da tatamiye çıkacak

Milli judocular, Azerbaycan'da tatamiye çıkacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet