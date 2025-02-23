Türkiye Gençler Judo Şampiyonası'nda madalyalar sahiplerini buldu
Ankara'da düzenlenen Adnan Özmen Spor Toto Türkiye Gençler Judo Şampiyonası tamamlandı.
Ankara
2023 yılında vefat eden eski milli judocu ve milli takım antrenörü Adnan Özmen’in adının verildiği organizasyonda, 52 ilden, 702 sporcu mücadele etti.
Türkiye Judo Federasyonunun tesislerinde yapılan şampiyonada sıkletlerine göre altın madalya kazanan sporcular şunlar:
Kadınlar: Zilan Ertem (48 kilo), Sura Nil Karasu (52 kilo), Elif Ağar (57 kilo), Sinem Oruç (63 kilo), Ecem Baysuğ (70 kilo), Gülsüm Ağaç (78 kilo), Sema Mete (+78 kilo)
Erkekler: Ramazan Kibaroğlu (60 kilo), Hilmi Mucık (66 kilo), Abdullah Turgutlu (73 kilo), Erman Gürgen (81 kilo), Mertcan Kömpe (90 kilo), Mevlüt Öztaş (100 kilo), Recep Ergin (+100 kilo)
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.