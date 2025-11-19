Türkiye, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda eskrimde 1 altın ve 1 gümüş madalya kazandı
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, eskrim branşında 1 altın, 1 gümüş madalya elde etti.
Riyad
Boulevard SEF Arena'da gerçekleştirilen eskrim müsabakalarında kadınlar flöre kategorisinde Alara Atmaca, altın madalya kazandı.
Erkekler kılıç kategorisinde mücadele eden milli sporcu Furkan Yaman ise gümüş madalyanın sahibi oldu.
