Dolar
42.35
Euro
48.85
Altın
4,074.56
ETH/USDT
2,947.70
BTC/USDT
89,530.00
BIST 100
10,903.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Türkiye, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda eskrimde 1 altın ve 1 gümüş madalya kazandı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, eskrim branşında 1 altın, 1 gümüş madalya elde etti.

Fatih Çakmak  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
Türkiye, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda eskrimde 1 altın ve 1 gümüş madalya kazandı Fotoğraf: Fatih Çakmak/AA

Riyad

Boulevard SEF Arena'da gerçekleştirilen eskrim müsabakalarında kadınlar flöre kategorisinde Alara Atmaca, altın madalya kazandı.

Erkekler kılıç kategorisinde mücadele eden milli sporcu Furkan Yaman ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski TBMM Başkanı Toptan'a ziyaret
Fatih'te otelde kalan 2 kardeş mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu
Fatih'teki zehirlenme olaylarına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli daha tutuklandı
Ardahan'da yılkı atları yiyecek için kent merkezine indi

Benzer haberler

Türkiye, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda eskrimde 1 altın ve 1 gümüş madalya kazandı

Türkiye, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda eskrimde 1 altın ve 1 gümüş madalya kazandı

3x3 Kadın Milli Basketbol Takımı 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda gümüş madalya aldı

Milli tekvandocular, 2028 Olimpiyatları'nda madalyanın geleceğine inanıyor

Milli yüzücüler 6. İslami Dayanışma Oyunları'na damga vurdu

Milli yüzücüler 6. İslami Dayanışma Oyunları'na damga vurdu
Kadın Milli Voleybol Takımı, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyon oldu

Kadın Milli Voleybol Takımı, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyon oldu
A Milli Kadın Hentbol Takımı, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda İran'ı 36-28 yendi

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda İran'ı 36-28 yendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet