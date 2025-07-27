Dolar
40.57
Euro
47.62
Altın
3,337.01
ETH/USDT
3,813.20
BTC/USDT
117,888.00
BIST 100
10,642.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Türk sporcular, Dünya 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası'nı 3 altın madalyayla tamamladı

Dünya 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası'na katılan milli sporculardan Mutlu, erkekler tek çifte kategorisinde altın madalya kazandı. Köroğlu hafif kilo erkekler tek çifte, Selçuk da erkekler iki tek kategorisinde podyumun zirvesine çıkmıştı.

Hüseyin Burak Demirer  | 27.07.2025 - Güncelleme : 27.07.2025
Türk sporcular, Dünya 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası'nı 3 altın madalyayla tamamladı

Ankara

Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre, Polonya’nın Poznan kentindeki Malta Gölü'nde düzenlenen organizasyonda 53 ülkeden 239 ekip, 18 farklı tekne sınıfında yarıştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Son 2 yılın Avrupa 23 yaş altı şampiyonu Cevdet Ege Mutlu, erkekler tek çiftede şampiyonluğa ulaştı.

Milli sporcular, bu sonuçla şampiyonayı 3 altın madalyayla tamamladı.

Halil Kaan Köroğlu hafif kilo erkekler tek çifte, Enes Biber ile Aytimur Selçuk da erkekler iki tek kategorisinde podyumun zirvesine çıkmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Erhan Ertürk, sporcularla gurur duyduklarını belirterek "Sadece madalya değil yılların emeği, alın teri ve sabrın karşılığını aldık. Bu çocuklar sadece kürek çekmedi; milletin umudunu, inancını suyun üstüne yazdılar. Her bir kürek darbesi, bu ülkenin yüreğiyle buluştu. Bu başarılar daha yolun başı. Hedef Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nda Türk küreğinin adını tarihe altın harflerle kazımak." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeşil Vatan'ı korumak için gece gündüz teyakkuz halindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü
Hatay İskenderun'da şehit olan iki asker son yolculuklarına uğurlandı
Günün ilk yarısında sıcaklıklar 14 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi
Bakan Bayraktar, TercihFest 2025'te üniversite adaylarıyla buluştu

Benzer haberler

Türk sporcular, Dünya 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası'nı 3 altın madalyayla tamamladı

Türk sporcular, Dünya 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası'nı 3 altın madalyayla tamamladı

Şehirden izole bir spor: Kürek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet