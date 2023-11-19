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Spor

Türk dansçılar Kuzey Makedonya’daki yarışmada birincilik elde etti

Türk dansçılar, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenen Uluslararası Dans Yarışması "Stage 2023"te birincilik elde etti.

Dzihat Aliju  | 19.11.2023 - Güncelleme : 19.11.2023
Türk dansçılar Kuzey Makedonya’daki yarışmada birincilik elde etti Fotoğraf: Dzihat Aliju/AA

Üsküp

Onlarca ülkeden yüzlerce dansçının katıldığı ve Üsküp Devlet Opera ve Balesi'nde yapılan yarışmaya Türkiye'den katılan Dünya Dans Merkezi dansçıları, jüri tarafından modern dans grup kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Dünya Dans Merkezi Sanat Yönetmeni Bahri Gürcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuzey Makedonya’ya 20 kişilik bir grupla geldiklerini söyledi.

Geçtiğimiz yıl da öğrencilerinin dans yarışmasına katıldığını, Türkiye'ye onlarca birincilik ve ikincilik madalyasıyla döndüklerini anımsatan Gürcan, "Kuzey Makedonya’da olmaktan gerçekten çok mutluyuz. Kuzey Makedonya Operasında böyle bir yarışmaya katılmaktan kıvanç duyuyoruz." dedi.

Gürcan, ayrıca dansçılarının, Kuzey Makedonya Ulusal Devlet Opera ve Balesi sahnesinde klasiklerden olan Uyan Güzel Bale temsilini izleme fırsatı yakaladıkları için çok mutlu olduğunu kaydederek, hem kültürel hem de sanatsal anlamda Kuzey Makedonya ile Türkiye sanat çevreleri arasında çok güzel bir işbirliği olduğunu belirtti.

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