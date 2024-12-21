Dolar
35.23
Euro
36.75
Altın
2,622.57
ETH/USDT
3,491.00
BTC/USDT
98,502.00
BIST 100
9,724.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde çığ meydana geldi.
logo
Spor

Türk basketbol takımları, Avrupa'da haftayı 12 galibiyetle kapattı

Türk basketbol takımları, Avrupa kupalarında bu hafta oynadıkları 14 maçın 12'sini kazandı.

Muhammed Boztepe  | 21.12.2024 - Güncelleme : 21.12.2024
Türk basketbol takımları, Avrupa'da haftayı 12 galibiyetle kapattı

Ankara

Türkiye'den erkeklerde 10, kadınlarda ise 4 takım Avrupa kupalarında yoluna devam ediyor.

Erkeklerde THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Karşıyaka, Aliağa Petkim ile Manisa Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda ise TOFAŞ yer alıyor.

Kadınlarda ise FIBA Avrupa Ligi'nde ÇBK Mersin ve Fenerbahçe Opet, FIBA Avrupa Kupası'nda ise Galatasaray Çağdaş Faktoring ve Beşiktaş mücadele ediyor.

THY Avrupa Ligi'ndeki Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko maçı, rakip oyuncuların hastalanması nedeniyle ertelendi. FIBA Avrupa Kupası'nda ise bu hafta TOFAŞ'ın grubunda karşılaşma oynanmadı.

Türk takımlarının hafta içinde Avrupa kupalarında oynadığı maçların sonuçları şöyle:

THY Avrupa Ligi:

Barcelona (İspanya)-Fenerbahçe Beko: 90-63

Anadolu Efes-Kızılyıldız (Sırbistan): 89-67

Anadolu Efes-Partizan (Sırbistan): 86-77

BKT Avrupa Kupası:

Bahçeşehir Koleji-Dreamland Gran Canaria (İspanya): 73-65

Cedevita Olimpija (Slovenya)-Türk Telekom: 74-80

Hapoel Shlomo (İsrail)-Beşiktaş Fibabanka: 109-101

Basketbol Şampiyonlar Ligi:

Filou Oostende (Belçika)-Aliağa Petkim: 76-85

RASTA Vechta (Almanya)-Galatasaray: 64-74

Manisa Basket-FMP (Sırbistan): 103-84

Saint-Quentin Basketbol (Fransa)-Karşıyaka: 67-93

Kadınlar FIBA Avrupa Ligi:

ÇBK Mersin-Beretta Famila Schio (İtalya): 86-52

Umana Reyer Venezia (İtalya)-Fenerbahçe Opet: 71-79

Kadınlar FIBA Avrupa Kupası:

Galatasaray Çağdaş Faktoring-Kızılyıldız (Sırbistan): 82-75

Beşiktaş-InvestInTheWest Enea Gorzow (Polonya): 80-71

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmara'da kasım yağışları geçen yıla göre yüzde 70 azaldı
"Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği" Resmi Gazete'de
AK Parti Sözcüsü Çelik, Almanya'da Noel pazarına araçla yapılan saldırıyı kınadı
Ardahan sıfırın altında 23,3 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde ilk yarı, çift maç haftasıyla tamamlandı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde ilk yarı, çift maç haftasıyla tamamlandı

Türk basketbol takımları, Avrupa'da haftayı 12 galibiyetle kapattı

Fenerbahçe: (Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko maçının ertelenmesi) Bu kararın suistimale zemin hazırladığı aşikardır

Küresel piyasalarda satış baskısı devam ediyor

Küresel piyasalarda satış baskısı devam ediyor
Basketbolda haftanın programı

Basketbolda haftanın programı
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk grup aşaması tamamlandı

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk grup aşaması tamamlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet