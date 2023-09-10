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Spor

"Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi", Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e ulaştı

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dan başlayan "Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi"ne katılan ekipler, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e ulaştı.

Nazir Aliyev Tayfur  | 10.09.2023 - Güncelleme : 10.09.2023
"Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi", Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e ulaştı Fotoğraf: Nazir Aliyev Tayfur/AA

Bişkek

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) kuruluşunun 30. yılı dolayısıyla TÜRKSOY ve Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneğinin işbirliğinde, "Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi" adlı proje düzenlendi.

Söz konusu projeyle rallideki 5 otomobil ve bir motosiklet sürücüsü, tarihi İpek Yolu güzergahında yaklaşık 10 bin kilometrelik yolu katederek Kırgızistan'daki ilk durağı Bişkek'e geldi.

Ralli katılımcıları, projenin son durağı ülkedeki Oş şehrine hareket etmeden önce Kırgızistan hükümet binası önünde bir araya geldi.

Projeyle kültürlerin paylaşılması amaçlandı

TÜRKSOY İdari, Mali ve Hukuki İşler Dairesi Başkanı Sancar Mülazımoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje ile İpek Yolu güzergahı üzerindeki kültürleri, tarihi yerleri ve sosyal yaşantıları paylaşmayı amaçladıklarını söyledi.

Rallinin geçen yıl ilkini, bu yıl da ikincisini düzenlediklerini anımsatan Mülazımoğlu, bu etkinliğin, TÜRKSOY kuruluşunun 30. yılına ithaf edildiğini dile getirdi.

Mülazımoğlu, rallinin Orhun'da sonuçlanmasını hedeflediklerinin altını çizerek "Bazı ülkelerden vize alınmadığı için bu yıl da ralliyi Orhun'da sonuçlandıramadık. Bu sebeple ralliyi Oş şehrinde noktalayacağız. İnşallah, önümüzdeki yıllarda Orhun'a ulaşmak ümidindeyiz." ifadesini kullandı.

Türk tarihi ve edebiyatının ilk yazılı eserleri olarak kabul edilen Göktürk Yazıtları'nın yer aldığı Orhun Vadisi, Moğolistan'da bulunuyor.

Sofya'da başlayan ralli Oş'ta son bulacak

Rallinin organizatörü, Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin, ralliye, video konferans yoluyla 19 Ağustos'ta start verdiklerini, 21 Ağustos'ta Sofya'da buluştuklarını ve 22 Ağustos'ta Sofya'dan yola çıktıklarını aktardı.

Serin, ralli güzergahındaki Türkiye, İran, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan'ı geçtiklerini ve şu anda Kırgızistan'da bulunduklarını belirtti.

Şimdi Bişkek'ten hareket ederek ralliyi Oş şehrinde sonlandıracaklarını anlatan Serin, "Proje başarılı olacak çünkü devlet kurumları ve güçlü kuruluşlarla çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının bu projeyi sahiplenmesi ve geçtiğimiz ülkelerde büyükelçiliklerin destek vermesi unutulmaz." ifadesini kullandı.

Serin, kendilerini tarihi İpek Yolu üzerindeki ülkelere ve halklara tanıtmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Hükümet binası önünde, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Şifa Gökberk Kutlu da Bişkek'ten Oş şehrine yola çıkacak ralli katılımcılarını uğurlayanlar arasında yer aldı.

Katılımcılar, şehir turu attıktan sonra Bişkek'ten 620 kilometre uzaklıkta bulunan ve projenin son durağı Oş şehrine doğru yola çıktı.

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