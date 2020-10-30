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Spor

TFF, 4 hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

TFF, bir üst klasman hakemi ile üç klasman yardımcı hakeminin çarşamba günü yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

Ercan Doğan   | 30.10.2020
TFF, 4 hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman hakemi ile üç klasman yardımcı hakeminin çarşamba günü yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, hakemlerin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavilerine başlandığı belirtildi.

Test sonuçları pozitif çıkan ve 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek hakemlerin yapılacak tüm tetkik ve testlerinin yakından takip edileceği kaydedildi.

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