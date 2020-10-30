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Spor

Milli dalışçı Şahika Ercümen Şanlıurfa'da 'Sıfır Atık Dalışı' yapacak

Dünya serbest dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) "Katı Atık Yönetimi Projesi" kapsamında, Şanlıurfa'da "Sıfır Atık Dalışı" gerçekleştirecek.

Sinem Er   | 30.10.2020
Milli dalışçı Şahika Ercümen Şanlıurfa'da 'Sıfır Atık Dalışı' yapacak

Ankara

Türkiye’nin Sudaki Yaşam Savunucusu Şahika Ercümen, 2-4 Kasım tarihlerinde, saklı cennet olarak adlandırılan Halfeti ilçesinde yapacağı dalışta, destek sağladığı sosyal uyumun güçlendirilmesi adına plastik atık kirliliğine dikkati çekecek.

Şanlıurfa kadın kooperatifi ve girişimcilerinin de katılım sağlayacağı organizasyonda, Şanlıurfa’nın kalkınması konusunun değerlendirilmesinin yanı sıra, tarihi mekanlarına da gezi düzenlenecek.

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