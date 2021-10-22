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Sağlık, Koronavirüs

ABD'deki araştırmaya göre Pfizer-BioNTech'in Kovid-19 aşısı 5-11 yaş grubunda yüzde 90,7 etkili

Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 5 ila 11 yaşındaki çocuklarda yüzde 90,7 etkili olduğu duyuruldu.

Islam Doğru   | 22.10.2021
ABD'deki araştırmaya göre Pfizer-BioNTech'in Kovid-19 aşısı 5-11 yaş grubunda yüzde 90,7 etkili

New York

ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) internet sitesinde yayımlanan çalışmada, Pfizer-BioNTech'in Kovid-19 aşısının çocuk dozunun semptomatik enfeksiyonu önlemede yüzde 91’e yakın oranda koruyucu olduğu açıklandı.

Çalışmada 5-11 yaş aralığındaki 2 bin 268 çocuğa 3 hafta arayla plasebo veya normal dozun üçte biri oranında Kovid-19 aşısı yapıldığı belirtildi.

Araştırmacılar, aşılama yapılan çocukların yapılmayanlara kıyasla bağışıklık sistemlerinin antikor üreterek daha güçlendiğinin gözlemlendiğini ve virüsü çok daha hafif semptomlarla atlattıklarını kaydetti.

Çalışmanın, çoğunlukla genç erkeklerde ikinci dozdan sonra görülebilen kalp iltihabı gibi son derece nadir yan etkileri tespit edecek kadar geniş çapta olmadığı belirtildi.

FDA’ya bağlı Aşılar ve İlgili Biyolojik Ürünler Tavsiye Komitesi’nin 26 Ekim’de toplanarak Pfizer-BioNTech'in Kovid-19 aşısının 5-11 yaş aralığındaki çocuklara uygulanmasını onaylayıp onaylamayacağını tartışacağı bildirildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre ülkede şimdiye kadar 18 yaş altı 6,2 milyon çocuk Kovid-19 virüsüne yakalandı ve 630’dan fazlası hayatını kaybetti.

ABD’de 5-11 yaş aralığında yaklaşık 28 milyon çocuk nüfus bulunuyor.

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