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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısı hakkında en gerçekçi fikre sahip kişilerin hastalığı aşı sayesinde hafif atlatanlar olduğuna dikkati çekerek, aşılanma çağrısı yaptı.

Ahmet Sertan Usul   | 22.10.2021
Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşılarını yaptırdığı halde Kovid-19'a yakalanan ve hasta olan da var. Ama hiçbiri keşke aşı olmasaydım demedi. Aşı hakkında en gerçekçi fikre sahip olanlar, Kovid-19'u aşı yardımıyla atlatanlardır. Lütfen bugün aşınızı yaptırın." ifadelerini kullandı.

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