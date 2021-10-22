Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısı hakkında en gerçekçi fikre sahip kişilerin hastalığı aşı sayesinde hafif atlatanlar olduğuna dikkati çekerek, aşılanma çağrısı yaptı.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşılarını yaptırdığı halde Kovid-19'a yakalanan ve hasta olan da var. Ama hiçbiri keşke aşı olmasaydım demedi. Aşı hakkında en gerçekçi fikre sahip olanlar, Kovid-19'u aşı yardımıyla atlatanlardır. Lütfen bugün aşınızı yaptırın." ifadelerini kullandı.
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Aşılarını yaptırdığı halde Covid-19’a yakalanan ve hasta olan da var. Ama hiçbiri keşke aşı olmasaydım demedi. Aşı hakkında en gerçekçi fikre sahip olanlar Covid-19’u aşı yardımıyla atlatanlardır. Lütfen bugün aşınızı yaptırın.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 22, 2021