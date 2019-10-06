Sivasspor 3 puanı 3 golle aldı
Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü'nü 3-1 yendi.
Sivas
Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor sahasında MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti.
9. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan kullandığı kornerde kale alanında iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, kaleci Korcan Çelikay meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
15. dakikada Ankara ekibi öne geçti. Ceza alanı sol çaprazında Appindangoye topu kalecisi Samassa'ya aktarmak istedi. İki oyuncu arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle meşin yuvarlak kaleci Samassa'yı geçerek ceza alanında boşta kaldı. Pozisyonu takip eden Orgill, topu boş filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
26. dakikada Sivasspor eşitliği sağladı. Ceza alanındaki Traore'nin uzak köşeye ortasında Hakan Arslan kafayla meşin yuvarlağı içeriye doldurdu. Pozisyonu takip eden Mert Hakan Yandaş'ın bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.
45+1. dakikada sağdan ceza alanına giren Kitsiou, topu müsait durumdaki Hasan Kaya'ya aktardı. Bu futbolcunun penaltı noktası civarından vuruşunda kaleci Samassa gole izin vermedi.
Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.
Sivasspor 48. dakikada öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayı civarından etkili vuruşunda yan kale direğine de çarpan top filelerle buluştu: 2-1
52. dakikada Sedat Ağçay'ın ceza alanı dışında uzak mesafeden vuruşunda, kaleci Samassa topu kornere çeldi.
71. dakikada İlhan Parlak'ın ceza alanında sol çaprazdan vuruşunda kaleci Samassa, meişn yuvarlağı son anda kornere gönderdi.
85. dakikada Faty'in kaleyi karşıdan gören pozisyonda uzak mesafeden etkili şutunda kaleci Samassa topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.
90+2. dakikada sağ kanattan ani gelişen Sivasspor atağında Goiano, topu Erdoğan Yeşilyurt'a bıraktı. Bu futbolcunun kaleye paralel gönderdiği meşin yuvarlağa hareketlenen Yatabare, düzgün bir vuruşla farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti: 3-1
Mücadele Sivasspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.