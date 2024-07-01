Dolar
32.65
Euro
35.10
Altın
2,331.63
ETH/USDT
3,472.30
BTC/USDT
63,318.00
BIST 100
10,343.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor, EURO 2024

Son dünya kupası finalisti Fransa, EURO 2024'te çeyrek finalde

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Belçika'yı 1-0 yenen Fransa, adını çeyrek finale yazdırdı.

Süha Gür  | 01.07.2024 - Güncelleme : 01.07.2024
Son dünya kupası finalisti Fransa, EURO 2024'te çeyrek finalde

Düsseldorf

Düsseldorf Arena'da oynanan müsabakaya her iki takım da kontrollü başladı. Fransa, 34. dakikada Thuram ile bir gol pozisyonuna girerken, bunu değerlendiremedi ve ilk yarı golsüz eşitlikle geçildi.

İkinci yarı da benzer şekilde geçerken iki takım da birkaç pozisyon üretmeyi başardı. Müsabakanın 85. dakikasında Vertonghen'in kendi kalesine attığı golle öne geçen Fransa, kalan sürede üstünlüğünü korudu ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Belçika evine dönerken, Fransa çeyrek finale kaldı.

Portekiz-Slovenya galibiyle karşılaşacak

Fransa, çeyrek finalde Portekiz-Slovenya maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Hamburg şehrindeki Volkspark Stadı'nda 5 Temmuz Cuma günü oynanacak çeyrek final müsabakası, TSİ 22.00'de başlayacak.

Fransa 8. defa çeyrek finalde

Tarihinde 2 kez (1984 ve 2000) bu kupayı müzesine götüren Fransa, 8. defa çeyrek finale kalmayı başardı.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda final oynayan Fransa, Avrupa Şampiyonaları'nda daha önce 1960, 1984, 1996, 2000, 2004, 2012 ve 2016'da çeyrek final görmüştü.

Son olarak 2020 organizasyonuna son 16'da veda eden Fransa, 2024'te ise yeniden çeyrek finale adını yazdırdı.

Maçın adamı Kounde

Fransa ile Belçika arasında oynanan müsabakada maçın adamı Jules Kounde oldu.

Özellikle ilk yarıda bindirmeleriyle dikkati çeken Kounde, savunmada da Belçika'nın en etkili isimlerinden Doku'ya karşı başarılı bir maç çıkardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Özhaseki: Üstlendiğim görevi sağlık sorunlarım sebebiyle bırakmak istediğimi Cumhurbaşkanımıza arz ettim
Dışişleri Bakanlığından Suriye'nin kuzeyinde yaşananlara ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "provokasyonlara" yönelik açıklama
Adalet Bakanı Tunç, Türk bayrağına saldırılarda bulunulmasıyla ilgili resen soruşturma başlatıldığını bildirdi
İstanbul Medipol Üniversitesi Mezuniyet Töreni'nde Filistin'e destek mesajı verildi

Benzer haberler

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella: Avusturya ile hazırlık maçı başka, bu maç başka olacak

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella: Avusturya ile hazırlık maçı başka, bu maç başka olacak

Milli futbolcu Mert Müldür: Bu maç daha özel olacak çünkü ucunda çeyrek final bileti var

Son dünya kupası finalisti Fransa, EURO 2024'te çeyrek finalde

Galatasaray, Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi'yi transfer etti

Galatasaray, Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi'yi transfer etti
Fransa Cumhurbaşkanı, aşırı sağın ülkede "en yüksek mevkilere erişebileceği" konusunda uyardı

Fransa Cumhurbaşkanı, aşırı sağın ülkede "en yüksek mevkilere erişebileceği" konusunda uyardı
Ümraniyespor, yeni teknik direktörü Tuncay Şanlı ile sözleşme imzaladı

Ümraniyespor, yeni teknik direktörü Tuncay Şanlı ile sözleşme imzaladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet